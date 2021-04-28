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Ру Тат
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28 апреля 2021  14:30

Минниханов подписал указ о праздновании Каравона

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Русский народный праздник «Каравон» пройдет в селе Никольское Лаишевского района Татарстана 22 мая. Соответствующий указ подписал сегодня Президент РТ Рустам Минниханов.

«С учетом предложений органов местного самоуправления и Министерства культуры Республики Татарстан провести русский народный праздник „Каравон“ 22 мая 2021 года в селе Никольское Лаишевского района Республики Татарстан с соблюдением ограничительных мер, установленных на территории Республики Татарстан в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе. 
Кабмину и Минкульту РТ поручено оказать содействие в подготовке и проведении праздника. 

В 2020 году из-за коронавирусных ограничений Каравон прошел в режиме онлайн, о чем сообщало ИА «Татар-информ». 
 

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