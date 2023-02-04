Минниханов подписал указ о переименовании Администрации Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о переименовании административного аппарата. Документ опубликован на портале правовой информации.

«В соответствии с частью 2 статьи 94 Конституции Республики Татарстан постановляю переименовать Аппарат Президента РТ в Администрацию Главы (Раиса) РТ и установить ее сокращенное название: Администрация Раиса Республики Татарстан», – говорится в тексте.

Отмечается, что указ вступает в силу с понедельника, 6 февраля. К нему прикреплены два приложения, в одном из которых описывается общее положение (основные задачи и функции Администрации, ее структура), во втором – численность сотрудников аппарата и их новые наименования.