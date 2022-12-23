Минниханов подписал указ о ежемесячном пособии для семей с детьми

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о правилах назначения и выплаты пособия для семей с детьми в РТ. Документ появился на официальном сайте руководителя РТ.

Напомним, что закон о едином пособии для семей с детьми 21 ноября подписал Президент России Владимир Путин. Он предусматривает объединение ежемесячного пособия беременным, вставшим на учет на раннем сроке, выплат по уходу за ребенком и ежемесячных пособий в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Как говорится в указе Президента Татарстана назначением и выплатой единого пособия в республике займется Фонд пенсионного и социального страхования.

В срок до 1 января Правительство РТ должно предоставить населению возможность обратиться за получением пособия в МФЦ либо через единый портал госуслуг, а также предусмотреть бюджетные ассигнования из бюджета РТ для выплаты данного пособия (с учетом федерального софинансирования).

Указ вступит в силу с 1 января нового года.