news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
17 января 2023  13:15

Минниханов подписал указ о единовременном поощрении для госслужащих Татарстана

news_top_970_100

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о единовременном поощрении государственных служащих либо тех, кто был уволен с такой службы. В документе, опубликованном на портале руководителя РТ, также указаны размеры и сроки выплаты таких поощрений.

«Постановляю выплачивать государственным гражданским служащим, а также гражданам РФ, уволенным с государственной гражданской службы РТ после представления к поощрению или награждению, единовременное поощрение», — отмечается в указе.

Согласно документу, размер такой выплаты будет равен 0,5 месячного оклада госслужащего, если он поощрен Президентом РТ, Председателем Госсовета РТ или Кабмином РТ, и 1,5 оклада месячного денежного содержания — при награждении государственной наградой республики. При поощрении Президентом РФ, Правительством РФ — премия будет равна одному окладу, а при награждении госнаградой Российской Федерации — двум окладам.

Срок выплаты таких поощрений составит 30 дней со дня публикации соответствующего правового акта.

Уточняется, что если государственный служащий либо другой гражданин, получивший поощрение, погиб, то выплату получат члены семьи. Если за ней обратятся несколько членов семьи погибшего (умершего), то средства разделят между ними поровну.

#госслужащие #Рустам Минниханов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное