Минниханов подписал указ о единовременном поощрении для госслужащих Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о единовременном поощрении государственных служащих либо тех, кто был уволен с такой службы. В документе, опубликованном на портале руководителя РТ, также указаны размеры и сроки выплаты таких поощрений.

«Постановляю выплачивать государственным гражданским служащим, а также гражданам РФ, уволенным с государственной гражданской службы РТ после представления к поощрению или награждению, единовременное поощрение», — отмечается в указе.

Согласно документу, размер такой выплаты будет равен 0,5 месячного оклада госслужащего, если он поощрен Президентом РТ, Председателем Госсовета РТ или Кабмином РТ, и 1,5 оклада месячного денежного содержания — при награждении государственной наградой республики. При поощрении Президентом РФ, Правительством РФ — премия будет равна одному окладу, а при награждении госнаградой Российской Федерации — двум окладам.

Срок выплаты таких поощрений составит 30 дней со дня публикации соответствующего правового акта.

Уточняется, что если государственный служащий либо другой гражданин, получивший поощрение, погиб, то выплату получат члены семьи. Если за ней обратятся несколько членов семьи погибшего (умершего), то средства разделят между ними поровну.