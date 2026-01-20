Минниханов подписал соглашение о сотрудничестве Татарстана с «Ростелекомом»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский на встрече, которая прошла в Кабмине региона, подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством РТ и оператором связи. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Соглашение предусматривает координацию совместных усилий по развитию устойчивого экономического роста Татарстана. Речь идет, в частности, о повышении эффективности агропромышленного комплекса, нефтегазохимической, энергетической и машиностроительной промышленности, а также о реализации мероприятий по цифровой трансформации.

«Ростелеком» является одним из крупнейших операторов связи в Татарстане. Компания оказывает услуги связи и интернета в ключевых городах республики: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. У оператора в регионе насчитывается в общей сложности 72 тыс. абонентов.

В последние годы компания реализовала в Татарстане несколько своих проектов. Так, в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» 124 учебных заведения республики оснащены видеонаблюдением входных групп, организована бесшовная сеть Wi-Fi. Оператор также был задействован при проведении крупных международных мероприятий: саммита стран БРИКС, «Игр будущего», Игр БРИКС, фестиваля «Новая Волна».

Еще одно значимое направление сотрудничества Татарстана и компании – федеральный проект «Устранение цифрового неравенства». За последние несколько лет в республике установлено наибольшее количество базовых станций среди регионов России. Благодаря этому в 274 сельских населенных пунктах РТ появился мобильный интернет.