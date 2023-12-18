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Экономика 18 декабря 2023 17:35

Минниханов подписал соглашение о сотрудничестве Татарстана с «Деловой Россией»

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Минниханов подписал соглашение о сотрудничестве Татарстана с «Деловой Россией»
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Татарстан и общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Документ подписали Раис РТ Рустам Минниханов и председатель организации Алексей Репик, сообщает пресс-служба руководителя республики.

До подписания соглашения в ходе встречи, прошедшей в Доме Правительства РТ, стороны обсудили дальнейшее совершенствование механизмов развития бизнеса, улучшение инвестиционного климата, развитие межрегионального и международного сотрудничества и другие вопросы.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

С татарстанской стороны в беседе также приняли участие вице-премьер РТ — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов и руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

#Рустам Минниханов #Деловая Россия
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