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Минниханов подписал соглашение о сотрудничестве с банком Уралсиб
Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент банка Уралсиб Евгений Коган подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась на полях II международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», сообщает пресс-служба руководителя республики.
В рамках соглашения республика совместно с кредитной организацией будут работать над реализацией приоритетных проектов разных уровней, нацеленных на улучшение инвестклимата в регионе, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, повышение уровня жизни населения.
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