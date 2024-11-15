Минниханов подписал соглашение о сотрудничестве с банком Уралсиб

Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент банка Уралсиб Евгений Коган подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась на полях II международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», сообщает пресс-служба руководителя республики.

В рамках соглашения республика совместно с кредитной организацией будут работать над реализацией приоритетных проектов разных уровней, нацеленных на улучшение инвестклимата в регионе, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, повышение уровня жизни населения.