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Политика 3 сентября 2026 17:04

Минниханов поднялся сразу на 19 мест в медиарейтинге глав регионов в августе

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Раис РТ Рустам Минниханов возглавил рейтинг глав регионов Приволжского федерального округа по итогам августа. В сравнении с прошлым рейтингом татарстанский лидер улучшил свою позиции – ранее он был вторым. За прошлый месяц Минниханов упоминался в 17 535 материалах, следует из данных «Медиалогии».

На втором месте оказался глава Башкортостана Радий Хабиров, который немного уступил Раису РТ – 17 468 упоминаний. Тройку замкнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев – 13 242. В топ-5 также вошли губернаторы Нижегородской и Пензенской областей Глеб Никитин и Олег Мельниченко.

В федеральном масштабе Минниханов оказался на шестой позиции, поднявшись сразу на 19 строчек.

#Рустам Минниханов #рейтинг
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