Минниханов: Подготовку ученых и инженеров следует начинать со школьной скамьи

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Экономика Татарстана нуждается в постоянном притоке квалифицированных научных и инженерно-технических работников. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов заявил на встрече с лекторами мероприятий, приуроченных ко Дню российской науки, в казанском IT-парке имени Башира Рамеева, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов заметил, что Татарстан – опорный регион социально-экономического развития России, который обладает мощной промышленной и научно-образовательной базой. Республика занимает 7-е место в стране по размерам ВРП, 2-е – по масштабам строительства и 5-е – по объемам промышленного производства. РТ также входит в тройку лидеров Национального рейтинга научно-технологического развития регионов.

«Мы понимаем, что подготовку научных и инженерно-технических кадров следует начинать со школьной скамьи. В республике традиционно уделяется особое внимание популяризации науки среди детей и молодежи, опережающему формированию исследовательских и инженерных компетенций у подрастающего поколения, а также профориентационной работе», – констатировал Раис РТ.

Он напомнил, что в Татарстане работают сразу два специализированных учебно-научных центра. Это лицеи-интернаты для одаренных детей, которые являются структурными подразделениями ключевых вузов и осуществляют начальную подготовку интеллектуальной элиты для высокотехнологичных, наукоемких отраслей. Кроме того, в республике существует широкая сеть лицеев различного профиля при ведущих университетах.

«В Татарстане принята региональная концепция развития системы профильного обучения „Успех“. В ее рамках активно расширяется сеть инженерных классов технологического и естественно-научного, аграрного и геологического и других востребованных в экономике республики направлений. К настоящему моменту в Татарстане профильным образованием охвачено 84% старшеклассников», – подчеркнул Раис РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сказал он и о том, что с 2024 года в республике реализуется образовательный проект «Физико-математический прорыв». Инициатива предполагает открытие физико-математических классов и кружков в общеобразовательных учреждениях муниципальных районов, выделение грантов и премий школам, а также проведение серии мероприятий, нацеленных на популяризацию физики и математики. На эти цели из республиканского бюджета ежегодно выделяется более 250 млн рублей.

За два неполных учебных года в республике открыто 40 физико-математических классов и 170 кружков. В результате в Татарстане начала увеличиваться доля выпускников средней школы, которые выбирают ЕГЭ по профильной математике и естественно-научным дисциплинам. «Сейчас мы запускаем аналогичный проект для других предметных областей естественно-научного цикла – „Физико-химический прорыв“», – сообщил Рустам Минниханов.

Он также сказал о том, что регион стремится с самого раннего возраста прививать молодежи навыки ведения наукоемкого бизнеса. Обучающиеся вузов республики занимают первое место в стране по количеству заявок на федеральный конкурс «Студенческий стартап» и второе – по численности проектов-победителей. В дальнейшем эти молодые люди могут воспользоваться мерами государственной поддержки, которые предоставляют многочисленные региональные институты инновационного развития.

Раис РТ упомянул и созданные на «Платформе университетского технологического предпринимательства» университетскую стартап-студию и компанию по инвестированию в малый бизнес – венчурный фонд «Лобачевский».

«Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником – Днем российской науки. Спасибо за то, что вы приехали в Татарстан и присоединились к сегодняшним мероприятиям», – добавил Рустам Минниханов.

В ходе беседы обсуждались основные направления развития проектов по популяризации науки в Татарстане, а также новые возможности использования искусственного интеллекта в реализации образовательных и научно-популярных инициатив. Президент Российской академии образования Ольга Васильева высоко оценила развитие научно-образовательного комплекса в регионе. Она заявила, что в Татарстане реализуются лучшие практики, которые дают позитивные результаты.