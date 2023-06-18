news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 18 июня 2023 14:28

Минниханов поделился видео, посвященным Дню медицинского работника

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил медицинских работников республики с профессиональным праздником. Сообщение он сопроводил видео, посвященным тем, кто стоит на страже нашего здоровья.

«Поздравляю всех медицинских работников с профессиональным праздником! Низкий поклон каждому, кто ежедневно стоит на страже здоровья наших граждан. Фидакарь хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт!» — говорится в сообщении.

Напомним, ранее российских медиков поздравил Президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в России этот праздник давно перешагнул границы профессионального.

Видео: телеграм-канал Раиса Татарстана

#день медицинского работника #Рустам Минниханов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное