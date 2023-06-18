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Минниханов поделился видео, посвященным Дню медицинского работника
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил медицинских работников республики с профессиональным праздником. Сообщение он сопроводил видео, посвященным тем, кто стоит на страже нашего здоровья.
«Поздравляю всех медицинских работников с профессиональным праздником! Низкий поклон каждому, кто ежедневно стоит на страже здоровья наших граждан. Фидакарь хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт!» — говорится в сообщении.
Напомним, ранее российских медиков поздравил Президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в России этот праздник давно перешагнул границы профессионального.
Видео: телеграм-канал Раиса Татарстана
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