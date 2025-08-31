Минниханов поделился с будущими первоклассниками воспоминаниями о первом школьном дне

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился воспоминаниями о том, как пошел в первый класс. Видео поделилась руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Он рассказал, что в школу пошел на год раньше сверстников. Минниханов отметил, что его мама тогда напомнила: «Ты же сам захотел».

Лидер республики признался, что хорошо помнит это время: с портфелем в руках он с нетерпением ждал начала занятий. Обращаясь к одному из мальчиков, Минниханов спросил, хочет ли тот идти в школу. Получив утвердительный ответ, он с усмешкой добавил, что до начала учебы ему тоже хотелось скорее сесть за парту.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой