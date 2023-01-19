Минниханов поделился фотографиями с бизнес-форума в Туркмении

фото: телеграм-канал Президента Татарстана Рустама Минниханова

Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Ашхабаде, где принимает участие в российско-туркменском бизнес форуме. Кадрами с мероприятия руководитель РТ поделился в своем телеграм-канале.

На фотографиях показаны большой зал, в котором собрались участники события, выступление Премьер-министра России Михаила Мишустина, а также сам Рустам Минниханов, общающийся с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.



«В составе российской делегации принял участие в российско-туркменском бизнес-форуме. Татарстан вносит свой вклад в развитие сотрудничества между нашими странами. Многие компании республики успешно работают в Туркменистане, это полезно для нашей экономики!» — заметил Президент республики.

Напомним, что перед событием Минниханов встретился с Председателем Халк Маслахаты Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.