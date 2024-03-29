Минниханов поделился фотографиями с 12-го Республиканского ифтара

Сегодня в МВЦ «Казань Экспо» состоялся 12-й Республиканский ифтар, в котором принял участие Раис РТ Рустам Минниханов. Руководитель республики опубликовал в своем телеграм-канале фотографии с события.

«Һәр елдагыча бу матур гадәт күпсанлы дәрәҗәле кунакларны һәм мөселман ватандашларны җыйды. Бүгенге тынычсыз заманда шушы зур чараны имин һәм оешкан рәвештә уздырган һәр хезмәткәргә, һәр волонтерга чиксез рәхмәтләремне җиткерәм (Как и в предыдущие годы, этот красивый обычай собрал большое количество высокопоставленных лиц и соотечественников-мусульман. В сегодняшнее смутное время выражаю бесконечную благодарность каждому сотруднику и волонтеру, организовавшему это великое мероприятие – перевод с татарского)», – написал Раис РТ.

Он поблагодарил организаторов 12-го Республиканского ифтара, собравшего около 12 тыс. гостей и единоверцев.

Фото: телеграм-канал Раиса РТ