Минниханов поделился фотографией с фестиваля «Татар җыры»

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился в своем телеграм-канале фотографией с 24-го Фестиваля татарской музыки «Татар җыры». Гала-концерт проходит в концертном зале имени И. Шакирова в Международном выставочном комплексе «Казань Экспо».

«Татар җыры» – ежегодный эстрадный фестиваль, который проводится в 1999 года, на нем проходит церемония вручения народной премии в области татарской песни.

Как передает журналист «Татар-информа», первым выступил на сцене заслуженный артист Татарстана Анвар Нургалиев. Всего в концерте примут участие более 20 музыкальных исполнителей.