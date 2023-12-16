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Культура 16 декабря 2023 19:41

Минниханов поделился фотографией с фестиваля «Татар җыры»

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Минниханов поделился фотографией с фестиваля «Татар җыры»
Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился в своем телеграм-канале фотографией с 24-го Фестиваля татарской музыки «Татар җыры». Гала-концерт проходит в концертном зале имени И. Шакирова в Международном выставочном комплексе «Казань Экспо».

«Татар җыры» – ежегодный эстрадный фестиваль, который проводится в 1999 года, на нем проходит церемония вручения народной премии в области татарской песни.

Как передает журналист «Татар-информа», первым выступил на сцене заслуженный артист Татарстана Анвар Нургалиев. Всего в концерте примут участие более 20 музыкальных исполнителей.

#Рустам Минниханов
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