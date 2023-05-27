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Минниханов поделился фото с сельского Сабантуя в Астраханской области
Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился фотографиями с XIII Всероссийского сельского Сабантуя, который стартовал в астраханском селе Три протока. Снимки он выложил у себя в телеграм-канале.
«Сегодня на многонациональной Астраханской земле прошел XIII Всероссийский сельский Сабантуй. Благодарю губернатора Астраханской области за организацию и теплый прием. Эстафету следующего года принял Пермский край», – сказал руководитель республики.
Он отметил, что первый праздник плуга в этом году прошел на астраханской земле, и пожелал, чтобы все сабантуи прошли удачно.
Фото: телеграм-канал Раиса РТ.
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