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Общество 27 мая 2023 13:35

Минниханов поделился фото с сельского Сабантуя в Астраханской области

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился фотографиями с XIII Всероссийского сельского Сабантуя, который стартовал в астраханском селе Три протока. Снимки он выложил у себя в телеграм-канале.

«Сегодня на многонациональной Астраханской земле прошел XIII Всероссийский сельский Сабантуй. Благодарю губернатора Астраханской области за организацию и теплый прием. Эстафету следующего года принял Пермский край», – сказал руководитель республики.

Он отметил, что первый праздник плуга в этом году прошел на астраханской земле, и пожелал, чтобы все сабантуи прошли удачно.

Фото: телеграм-канал Раиса РТ.

#Рустам Минниханов #сабантуй
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