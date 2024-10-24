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Минниханов поделился фото с саммита БРИКС: «Завершаем»
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Фото: https://t.me/rustamminnikhanov/
Сегодня в Казани проходит третий, заключительный день саммита БРИКС. Об этом написал в своем телеграм-канале Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Он опубликовал фотографию с заседании «аутрич»/ «БРИКС плюс», в котором приняли участие представители 36 стран, в том числе Президент России Владимир Путин.
«Тәмамлыйбыз!» – написал руководитель РТ в подписи к фото.
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