Минниханов поделился фото с саммита БРИКС: «Завершаем»

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov/

Сегодня в Казани проходит третий, заключительный день саммита БРИКС. Об этом написал в своем телеграм-канале Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он опубликовал фотографию с заседании «аутрич»/ «БРИКС плюс», в котором приняли участие представители 36 стран, в том числе Президент России Владимир Путин.

«Тәмамлыйбыз!» – написал руководитель РТ в подписи к фото.