Минниханов поделился фото с Питрау и обратился к кряшенам на родном языке

Фото: Телеграм-канал Раиса РТ Рустама Минниханова

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов опубликовал в своём Телеграм-канале фото с праздника кряшенской культуры «Питрау», который прошёл сегодня в селе Зюри Мамадышского района.

Фото: Телеграм-канал Раиса РТ Рустама Минниханова

В подписи к посту лидер республики обратился к представителям кряшенского народа:

«Посетили праздник культуры кряшен — "Питрау". Без мәңгегә бергә, керәшен туганнарыбыз!» — написал он. Фраза на татарском языке переводится как «Мы навсегда вместе, наши кряшенские братья».