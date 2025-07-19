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Общество 19 июля 2025 21:11

Минниханов поделился фото с Питрау и обратился к кряшенам на родном языке

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Минниханов поделился фото с Питрау и обратился к кряшенам на родном языке
Фото: Телеграм-канал Раиса РТ Рустама Минниханова

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов опубликовал в своём Телеграм-канале фото с праздника кряшенской культуры «Питрау», который прошёл сегодня в селе Зюри Мамадышского района.

Фото: Телеграм-канал Раиса РТ Рустама Минниханова

В подписи к посту лидер республики обратился к представителям кряшенского народа:

«Посетили праздник культуры кряшен — "Питрау". Без мәңгегә бергә, керәшен туганнарыбыз!» — написал он. Фраза на татарском языке переводится как «Мы навсегда вместе, наши кряшенские братья».

Фото: Телеграм-канал Раиса РТ Рустама Минниханова

#Рустам Минниханов #питрау #кряшены
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