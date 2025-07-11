Минниханов поддержал юных экологов Татарстана на Нефтяном саммите

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Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Альметьевск, где принимает участие в ключевых мероприятиях Нефтяного саммита. Совместно с заместителем председателя Правительства РФ Александром Новаком он начал рабочий день с общения с участниками экологической олимпиады и лидерами образовательной инициативы «Школьные биолаборатории».

Программа охватила более 171 тысячи школьников из 1049 учебных заведений республики. В рамках проекта было проведено свыше 800 занятий, посвящённых вопросам экологии, биотехнологий и устойчивого развития. Ученики школьных биолабораторий на практике изучают современные методы выращивания растений, в том числе микроклонирование.

Кроме того, реализуется пилотный проект по сбору и переработке отработанных мобильных устройств. Учащиеся занимаются сортировкой и утилизацией деталей старой электроники, тем самым осваивая основы ответственного потребления и охраны окружающей среды.

Минниханов и Новак побеседовали с учениками и ответили на их вопросы. Школьников интересовали мировые инициативы по борьбе с изменением климата, а также влияние экологической ситуации на будущее человечества. Руководители обсудили с детьми значимость осознанного выбора профессии и образовательного пути, особенно в условиях глобальных вызовов.

Программа «Школьные биолаборатории» и экологическая олимпиада становятся важными шагами в формировании экологически ответственного поколения, готового не только мыслить критически, но и действовать.

Видео: пресс-служба Раиса РТ