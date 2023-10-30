Минниханов поддержал обращение Магдеева о праздновании 400-летия Челнов

В 2026 году Набережные Челны отметят 400-летний юбилей со дня основания. Во время аппаратного совещания глава города Наиль Магдеев заявил, что это знаменательная дата и что с учетом ее значения будет проведена активная подготовка к празднованию.

«Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал мое обращение по поводу подготовки к празднованию 400-летия Челнов. Создается оргкомитет на республиканском уровне, готовится обширный план мероприятий по празднованию юбилея нашего города», — отметил мэр.

В подготовке к празднованию юбилея примут участие учреждения культуры города и республики.

«Есть вопросы, связанные с дальнейшим ремонтом, содержанием, строительством новых объектов заведений культуры, поэтому у нас в целом понимание есть, [какие проблемы необходимо решать]», — добавил Наиль Магдеев.

Первое поселение на месте современных Набережных Челнов было основано в 1626 году по указу казанского воеводы Семена Волынского. Поселение первоначально носило название Чалнинский починок. Его первыми поселенцами стали елабужские крестьяне: они высадились на левый берег Камы примерно в районе Междуречья (там, где позднее построили утраченный сейчас храм святого Илии).

Статус города Набережные Челны получили 10 августа 1930 года. Сам топоним может происходить от татарского названия протекающей здесь реки — Чаллы (по-русски — Челнинка).