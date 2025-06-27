Минниханов поддержал новые проекты в фармацевтике, дорожной сфере и цифровом инжиниринге

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Доме Правительства Республики Татарстан состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Участники представили ряд перспективных проектов в области биотехнологий, фармацевтики, цифровых решений и дорожного строительства. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

С докладом выступил заместитель директора - директор по развитию компании «Биотехно» Роман Соловьев, который рассказал о разработке и поставках оборудования для биотехнологических, фармацевтических и пищевых производств. В компании делают ставку на развитие в рамках нового нацпроекта по биоэкономике и уже сотрудничают с предприятиями и вузами Татарстана.

«Тема интересная, будем вместе работать», — отметил Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Оздоровительную продукцию с активными веществами представил гендиректор компании «Натуральное здоровье России» Сергей Патраков. Компания производит витаминные комплексы, БАДы и спортивное питание, соответствующее стандартам халяль, и планирует расширение производственных мощностей, в том числе через получение статуса резидента ОЭЗ «Иннополис».

Заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов сообщил, что сегодня компания уже готовит необходимую документацию, чтобы представить заявку на заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис».

«Этот продукт очень востребован сегодня. К тому же отвечает стандартам халяль, а это уже знак качества», - подчеркнул лидер республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

О разработках в дорожной отрасли рассказал руководитель ГК «Дорожный элемент» Евгений Гибин. В Тюлячинском районе компания изготавливает металлоконструкции и перерабатывает автопокрышки для нужд дорожной инфраструктуры.

«Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения у нас всегда в приоритете. Установку данных элементов следует учитывать заранее, это относится к нашим проектировщикам. У вашей компании большой опыт, будем иметь ввиду, тем более это изделия местного производства», - прокомментировал Рустам Минниханов.

О цифровизации процессов в добывающих и производственных отраслях доложил генеральный директор компании «Цифровое проектирование» Андрей Ельонышев. Компания намерена сотрудничать с Университетом Иннополис и стать резидентом особой экономической зоны.

«Сегодня в стране реализуется большая программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Основные работы связан с сетями. Вы сказали, что у вас есть опыт в этом направлении. Нам было бы интересно поработать с вами в этой сфере», – отметил Раис республики.