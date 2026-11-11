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Политика 11 ноября 2026 20:50

Минниханов поддержал кандидатуру Чагина на пост почетного консула Монголии

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Минниханов поддержал кандидатуру Чагина на пост почетного консула Монголии
Владимир Чагин в 2023 году
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Монголии в России Дуламсурэнгийном Даваа поддержал предложение назначить почетным консулом этой страны в Казани Владимира Чагина. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Вы выступили с инициативой о назначении депутата Государственного Совета Татарстана Владимира Чагина почетным консулом Монголии в Казани. Мы ﻿﻿поддерживаем данную инициативу и кандидатуру. Это надежный человек, который мог бы сделать многое для сближения наших стран», – заметил Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана назвал Монголию испытанным временем стратегическим партнером России. «Поддерживается постоянный диалог между странами. На своем уровне мы готовы способствовать укреплению деловых контактов», – констатировал он.

«Истории татарского и монгольского народов тесно связаны. У нас общее происхождение от древних кочевников хунну, прямые потомки Чингисхана – Джучиды, правившие в Золотой Орде и татарских ханствах, – похоронены здесь, в Казанском Кремле», – напомнил при этом Минниханов.

Говоря об экономическом сотрудничестве, Раис РТ отметил, что в Монголию из Татарстана поставляется нефтехимическая продукция, оборудование, продукты питания. Есть возможности для увеличения товарооборота – по итогам 2025 года он составил 48,2 млн долларов, акцентировал он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов обратил внимание на то, что Татарстан является одним из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России. Республика готова поставлять в Монголию продукцию машиностроения, автомобилестроения, медицины и фармацевтики, а также агропромышленного комплекса.

Помимо прочего, Раис РТ выразил интерес к развитию партнерства в сфере культуры и туризма. «Между нашими странами действует безвизовый режим. Мы заинтересованы в привлечении монгольских туристов в нашу республику. Богатая многовековая история взаимоотношений наших народов интересна для обеих сторон. Кроме того, в вашей стране обитает большая популяция снежного барса – символа нашей республики. Мы реализуем мероприятия по их сохранению и популяризации», – добавил он.

В ответном слове Дуламсурэнгийн Даваа подчеркнул, что давно мечтал посетить Татарстан, и особо отметил свойственную республике гостеприимность.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

«В последнее время взаимодействие Монголии и России показывает постоянное развитие. Отношения президентов наших стран положительно влияют на это. Татарстан для нас – очень интересный регион для расширения взаимодействия», – заявил дипломат.

Владимир Чагин с 1995 года был пилотом команды «КАМАЗ-мастер», в 2011-м объявил об окончании спортивной карьеры, а в 2012-м возглавил команду. С 2015 года – руководитель проекта международное ралли «Шелковый путь», с 2023-го – председатель правления НП «КАМАЗ-Автоспорт». В 2019 году избрался депутатом Государственного Совета РТ VI созыва, в 2024-м стал депутатом ГС РТ VII созыва.

Фото в галерее: пресс-служба Раиса РТ.

Чагин Владимир Геннадьевич
Чагин Владимир Геннадьевич
Председатель правления НП «КАМАЗ-Автоспорт», руководитель проекта международное ралли «Шелковый путь», депутат Госсовета РТ VII созыва

Родился 5 января 1970 года в Нытве Пермской области.

В 1988–1995 годах работал механиком команды «КАМАЗ-мастер». В 1995 году стал пилотом «КАМАЗ-мастер», в 2011-м объявил об окончании спортивной карьеры, а в 2012-м возглавил команду.

С 2015 года является руководителем проекта международное ралли «Шелковый путь». С 2023 года – председатель правления НП «КАМАЗ-Автоспорт»

В 2019 году избирался депутатом Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва, в 2024 году стал депутатом ГС РТ седьмого созыва.

Участник ралли «Обжектив Сюд 89», «Фараоны 90», «Париж-Дакар-90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 2000, 01, 02, 03, 04», «Париж-Пекин-92», «Мастер-Ралли 97».

Призер ралли «Байконур-Москва 1997», «Париж-Дакар» (1999), «Дезерт Челендж» (2000), «Дакар-2009»; победитель ралли «Дезерт Челендж» (1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008), «Париж-Дакар-Каир» (2000), «Баха Италия-2000», «Оптик Тунис» (2000, 2001), «Аррас-Мадрид-Дакар» (2002), «Телефоника-Дакар» (2003, 2004), «Мастер-Ралли» (1995, 1996, 2000, 2002), «Ралли Востока-Каппадокия» (2003, 2004), «Лиссабон-Дакар» (2006), этапов Чемпионата России «Дебри-2000», «Баха Жемчужина» (2000), «Калмыкия» (2000), «Великая степь» (2005), «Хазарские степи» (2004, 2006), «Маршрут 1000», «Тихий Дон» (2008), «Дакар-2010», «Дакар-2011».

Победитель Кубка Мира по ралли-марафонам (1996, 2000). Двухкратный Чемпион России. Обладатель Кубка России.
Лауреат Государственной премии РФ.
Мастер спорта международного класса. Заслуженный мастер спорта России, заслуженный мастер спорта Республики Татарстан.
Лауреат Национальной премии России «Серебряный лучник», международной общественной премии транспортной отрасли «Золотая колесница».
Почетный гражданин Набережных Челнов.
Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан. Заслуженный работник транспорта Республики Татарстан.
Награжден орденами «Знак Почета», Дружбы, Почета, Мужества, «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, «За заслуги перед Республикой Татарстан», медалью «За доблестный труд», медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Имеет ряд поощрений и наград.

#монголия #Рустам Минниханов #владимир чагин
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