Минниханов поддержал кандидатуру Чагина на пост почетного консула Монголии
Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Монголии в России Дуламсурэнгийном Даваа поддержал предложение назначить почетным консулом этой страны в Казани Владимира Чагина. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
«Вы выступили с инициативой о назначении депутата Государственного Совета Татарстана Владимира Чагина почетным консулом Монголии в Казани. Мы поддерживаем данную инициативу и кандидатуру. Это надежный человек, который мог бы сделать многое для сближения наших стран», – заметил Рустам Минниханов.
Раис Татарстана назвал Монголию испытанным временем стратегическим партнером России. «Поддерживается постоянный диалог между странами. На своем уровне мы готовы способствовать укреплению деловых контактов», – констатировал он.
«Истории татарского и монгольского народов тесно связаны. У нас общее происхождение от древних кочевников хунну, прямые потомки Чингисхана – Джучиды, правившие в Золотой Орде и татарских ханствах, – похоронены здесь, в Казанском Кремле», – напомнил при этом Минниханов.
Говоря об экономическом сотрудничестве, Раис РТ отметил, что в Монголию из Татарстана поставляется нефтехимическая продукция, оборудование, продукты питания. Есть возможности для увеличения товарооборота – по итогам 2025 года он составил 48,2 млн долларов, акцентировал он.
Рустам Минниханов обратил внимание на то, что Татарстан является одним из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России. Республика готова поставлять в Монголию продукцию машиностроения, автомобилестроения, медицины и фармацевтики, а также агропромышленного комплекса.
Помимо прочего, Раис РТ выразил интерес к развитию партнерства в сфере культуры и туризма. «Между нашими странами действует безвизовый режим. Мы заинтересованы в привлечении монгольских туристов в нашу республику. Богатая многовековая история взаимоотношений наших народов интересна для обеих сторон. Кроме того, в вашей стране обитает большая популяция снежного барса – символа нашей республики. Мы реализуем мероприятия по их сохранению и популяризации», – добавил он.
В ответном слове Дуламсурэнгийн Даваа подчеркнул, что давно мечтал посетить Татарстан, и особо отметил свойственную республике гостеприимность.
«В последнее время взаимодействие Монголии и России показывает постоянное развитие. Отношения президентов наших стран положительно влияют на это. Татарстан для нас – очень интересный регион для расширения взаимодействия», – заявил дипломат.
Фото в галерее: пресс-служба Раиса РТ.