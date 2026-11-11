Минниханов поддержал кандидатуру Чагина на пост почетного консула Монголии

Владимир Чагин в 2023 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Монголии в России Дуламсурэнгийном Даваа поддержал предложение назначить почетным консулом этой страны в Казани Владимира Чагина. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Вы выступили с инициативой о назначении депутата Государственного Совета Татарстана Владимира Чагина почетным консулом Монголии в Казани. Мы ﻿﻿поддерживаем данную инициативу и кандидатуру. Это надежный человек, который мог бы сделать многое для сближения наших стран», – заметил Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана назвал Монголию испытанным временем стратегическим партнером России. «Поддерживается постоянный диалог между странами. На своем уровне мы готовы способствовать укреплению деловых контактов», – констатировал он.

«Истории татарского и монгольского народов тесно связаны. У нас общее происхождение от древних кочевников хунну, прямые потомки Чингисхана – Джучиды, правившие в Золотой Орде и татарских ханствах, – похоронены здесь, в Казанском Кремле», – напомнил при этом Минниханов.

Говоря об экономическом сотрудничестве, Раис РТ отметил, что в Монголию из Татарстана поставляется нефтехимическая продукция, оборудование, продукты питания. Есть возможности для увеличения товарооборота – по итогам 2025 года он составил 48,2 млн долларов, акцентировал он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов обратил внимание на то, что Татарстан является одним из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России. Республика готова поставлять в Монголию продукцию машиностроения, автомобилестроения, медицины и фармацевтики, а также агропромышленного комплекса.

Помимо прочего, Раис РТ выразил интерес к развитию партнерства в сфере культуры и туризма. «Между нашими странами действует безвизовый режим. Мы заинтересованы в привлечении монгольских туристов в нашу республику. Богатая многовековая история взаимоотношений наших народов интересна для обеих сторон. Кроме того, в вашей стране обитает большая популяция снежного барса – символа нашей республики. Мы реализуем мероприятия по их сохранению и популяризации», – добавил он.

В ответном слове Дуламсурэнгийн Даваа подчеркнул, что давно мечтал посетить Татарстан, и особо отметил свойственную республике гостеприимность.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

«В последнее время взаимодействие Монголии и России показывает постоянное развитие. Отношения президентов наших стран положительно влияют на это. Татарстан для нас – очень интересный регион для расширения взаимодействия», – заявил дипломат.

Владимир Чагин с 1995 года был пилотом команды «КАМАЗ-мастер», в 2011-м объявил об окончании спортивной карьеры, а в 2012-м возглавил команду. С 2015 года – руководитель проекта международное ралли «Шелковый путь», с 2023-го – председатель правления НП «КАМАЗ-Автоспорт». В 2019 году избрался депутатом Государственного Совета РТ VI созыва, в 2024-м стал депутатом ГС РТ VII созыва.

Фото в галерее: пресс-служба Раиса РТ.