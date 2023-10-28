Минниханов поддержал использование в Татарстане сервисов Центральной торговой системы

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане будет реализован пилотный проект по использованию платформы и сервисов Центральной торговой системы. Соответствующее предложение Правительства региона поддержал Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Раис Татарстана провел совещание, посвященное трансформации организованной торговли товарами в соответствии с концепцией формирования национальной системы ценовых индикаторов на товары российских производителей, одобренной Правительством РФ. Его участниками стали представители Аппарата Правительства страны, Банка России, Правительства РТ, Агентства по государственному заказу РТ и АО «Центральная торговая система».

Советник заместителя председателя Центробанка Лариса Селютина рассказала о работе над законопроектами, направленными на установление правовых основ отрасли национальных ценовых сервисов и на совершенствование законодательства «Об организованных торгах» для улучшения условий появления товарных торговых систем. Организованные торги являются эффективным механизмом формирования цен на товары и услуги на рыночных принципах и позволяют обеспечить прозрачное ценообразование, исключая при этом многочисленных посредников из цепочки продаж.

По словам докладчицы, снижение регуляторных требований для товарных торговых систем может открыть новые возможности для электронных площадок регионального уровня: они смогут создавать прозрачные и удобные сервисы аукционной торговли.

В свою очередь президент Центральной торговой системы Азер Талыбов рассказал о деятельности компании, получившей в 2021 году лицензию организатора торговли. Разработана современная и прозрачная система по заключению сделок на организованных торгах, соответствующая всем требованиям информационной безопасности. Она ориентирована на обслуживание как крупных клиентов, так и мелких производителей, способна проводить торги и формировать лоты не только на стандартизируемые, но и сложностандартизируемые товары.

Участники дискуссии договорились о целесообразности вывода на организованный рынок торгов в первую очередь предприятий химической отрасли, сельского хозяйства и строительства — в соответствии с конъюнктурой татарстанского рынка.

Рустам Минниханов, поддержав предложение «по пилотированию проекта использования платформы и сервисов» Центральной торговой системы, поручил организовать процесс обучения соответствующих организаций для перевода части их операций на организованные торги.

Разработать концепцию национальной системы финансовых и товарных индикаторов, а также механизмы их администрирования Центральному банку и заинтересованным федеральным органам в сентябре прошлого, 2022 года предложил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.