Минниханов поддержал идею создать молодежную площадку на саммите БРИКС

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил готовность организовать молодежную площадку во время саммита БРИКС. Об этом он заявил, общаясь с участниками Всемирного фестиваля молодежи, которые приехали в Казань из Сочи.

«В рамках БРИКС и БРИКС+ будет очень много молодежных мероприятий. Нам необходимо уже сегодня запланировать серию таких молодежных мероприятий. Мы целиком и полностью готовы подлючиться, подключить наших федеральных коллег, чтобы качественно и хорошо отработать. Добро пожаловать на молодежный БРИКС, мы вам тоже предлагаем», — заявил Рустам Минниханов.

Глава Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков рассказал, что подобную инициативу уже обсудили с Федеральным агентством по делам молодежи. Оно тоже готово поддержать инициативу по созданию молодежной площадки в Казани во время саммита БРИКС.

«Поддерживать инициативу не надо, надо проводить. Это они (гости — прим. Т-и) должны поддерживать, а мы — проводить», — обратился к Садыкову Раис республики.

Всемирный фестиваль молодежи в 2024 году проходил с 1 по 7 марта в Сочи. В Казань прибыли около 100 делегатов из 50 стран.