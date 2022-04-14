Минниханов поддержал идею разместить в Татарстане IT-компании для импортозамещения ПО

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею разместить отечественные IT-компании, ведущие разработку программных продуктов для импортозамещения, на территории ОЭЗ «Иннополис». Об этом руководитель республики сообщил на совещании по совместным проектам Татарстана и корпорации ВЭБ.РФ, которое прошло в Иннополисе.

Председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов сообщил на совещании, что фонд отобрал 60 IT-компаний, которые могут заместить продукцию зарубежных корпораций, решивших уйти с российского рынка. Часть отечественных разработчиков готова поддержать корпорация ВЭБ.РФ. Спикер сказал, что у российских IT-компании уже есть готовые программные продукты, но предприятия хотели бы масштабировать производство.

«Если все сложится и компании пройдут банковский фильтр, мы рассчитываем, что те площадки, которые есть в Татарстане, могут быть использованы для развертывания производства этих компаний», — сказал Дроздов.

Рустам Минниханов идею поддержал. «Мы будем благодарны», — сказал он.

Президент РТ отметил, что у ОЭЗ «Иннополис» две площадки — в Верхнеуслонском и Лаишевском районах. Он отметил, что очень большая перспектива у площадки рядом с казанским аэропортом. Появление новых компаний здесь позволит создать дополнительные рабочие места в Лаишевском районе и снизить маятниковую миграцию населения.

«Мы планируем развивать площадку около аэропорта. Во-первых, это крупный логистический узел, во-вторых, там огромное количество людей ездят на работу в город. А эта зона обеспечит рабочие места», — сказал Минниханов.