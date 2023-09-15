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Минниханов поддержал идею проведения в Татарстане Кубка мира по бильярду
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с самой титулованной бильярдисткой за всю историю русского бильярда Дианой Мироновой и обсудил с ней перспективы развития в республике этого вида спорта. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
«Поздравляем вас. Очень гордимся успехами», — поприветствовал обладательницу Кубка чемпионов среди мужчин 2023 года, первую и единственную абсолютную чемпионку мира Рустам Минниханов.
В ходе разговора собеседники обратили внимание на то, что бильярдный спорт сейчас является одним из немногих видов спорта, где в мировых чемпионатах участвуют российские спортсмены.
«Хотим провести в нашей родной республике Кубок Раиса. Уверена, Татарстан достойно сможет провести такое мировое первенство», — предложила заслуженный мастер спорта по бильярдному спорту.
После этого Рустам Минниханов дал поручение Министерству спорта РТ внести предложения по организации такого чемпионата.
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