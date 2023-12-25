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Общество 25 декабря 2023 14:48

Минниханов поддержал идею победительницы «Абилимпикс» стать наставницей

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею победительницы чемпионата «Абилимпикс» Азалии Яфасовой стать наставницей для таких же талантливых ребят, а также выступить на одной сцене со звездами татарской эстрады, в том числе с Ильсией Бадретдиновой. Об этом он сообщил во время ежегодной пресс-конференции.

«Я считаю, что вы делаете очень важное, нужное дело. Вы знаете, что мы все эти мероприятия “Абилимпикс” тоже проводим. Если будет ваша инициатива, все необходимые поручения мы дадим, целиком и полностью поддерживаем инициативу», - отметил Минниханов.

Напомним, национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» — это соревнования по профессиям для людей с инвалидностью, а также профориентационная площадка для школьников и родителей будущих абитуриентов.

#Пресс-конференция Минниханова-2023
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