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Минниханов поддержал идею победительницы «Абилимпикс» стать наставницей
Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею победительницы чемпионата «Абилимпикс» Азалии Яфасовой стать наставницей для таких же талантливых ребят, а также выступить на одной сцене со звездами татарской эстрады, в том числе с Ильсией Бадретдиновой. Об этом он сообщил во время ежегодной пресс-конференции.
«Я считаю, что вы делаете очень важное, нужное дело. Вы знаете, что мы все эти мероприятия “Абилимпикс” тоже проводим. Если будет ваша инициатива, все необходимые поручения мы дадим, целиком и полностью поддерживаем инициативу», - отметил Минниханов.
Напомним, национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» — это соревнования по профессиям для людей с инвалидностью, а также профориентационная площадка для школьников и родителей будущих абитуриентов.
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