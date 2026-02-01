Минниханов подчеркнул важность увеличения объемов взаимной торговли РТ и Омана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Оман, где встретился со специальным советником Инвестиционного агентства Султаната Мульхамом Аль-Джарфом. Минниханов подчеркнул, что республика придает большое значение укреплению сотрудничества с Оманом для развития дружественных отношений между Россией и Султанатом, его слова приводит руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Он напомнил, что в апреле прошлого года участвовал в переговорах глав двух государств в ходе визита руководителя Омана в Россию. Раис республики также отметил важность участия делегации Омана в международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» и пригласил их принять участие в форуме в этом году.

Минниханов обратил внимание, что Татарстано-оманский товарооборот в 2023 году увеличился в 15 раз и достиг 20 миллионов долларов, однако за последний год отмечено снижение.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он подчеркнул, что возможностей для сотрудничества много, особенно в экономике, и необходимо работать над увеличением объемов взаимной торговли. Среди перспективных направлений он назвал энергетику, промышленность, нефтехимию, сельское хозяйство и информатизацию.

Раис Татарстана также рассказал о промышленном и экономическом потенциале республики, отметив ее как общепризнанный центр развития контактов России с исламским миром. Он сообщил, что вскоре в Омане начнет работу представитель Республики Татарстан.

В ответ Мульхам Аль-Джарф поблагодарил Минниханова за личное участие в развитии отношений между регионами и вспомнил свой визит в Татарстан на форум, отметив гостеприимство.

Он заявил, что для Омана особенно интересны направления продовольственной безопасности, IT и искусственного интеллекта, а также производство халяль-продуктов для детей. Аль-Джарф добавил, что считает Оман второй родиной для Татарстана и намерен направить представительную делегацию агентства на ближайший KazanForum.