Минниханов подчеркнул важность правильного предоставления помощи сиротам

Проанализировать ситуацию с быстро растущим числом сирот, которые получают государственную поддержку в виде жилья, поручил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговой коллегии Минземимущества РТ.

«Надо внимательно посмотреть, почему эти сироты у нас очень быстро увеличиваются. Я обращаюсь к прокуратуре республики – проанализировать эту работу», – заявил Минниханов.

По его словам, с одной стороны, власти обязаны соблюдать закон, а с другой – сирота тоже должен соответствовать всем установленным требованиям.

«Значит, через суды, значит, есть какие-то юридические компании, которые оказывают содействие им. Я не против, что сирота должен получить поддержку, но она должна быть правильно реализована», – заключил Раис РТ.