news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 6 февраля 2026 12:04

Минниханов подчеркнул важность правильного предоставления помощи сиротам

Читайте нас в
Телеграм

Проанализировать ситуацию с быстро растущим числом сирот, которые получают государственную поддержку в виде жилья, поручил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговой коллегии Минземимущества РТ.

«Надо внимательно посмотреть, почему эти сироты у нас очень быстро увеличиваются. Я обращаюсь к прокуратуре республики – проанализировать эту работу», – заявил Минниханов.

По его словам, с одной стороны, власти обязаны соблюдать закон, а с другой – сирота тоже должен соответствовать всем установленным требованиям.

«Значит, через суды, значит, есть какие-то юридические компании, которые оказывают содействие им. Я не против, что сирота должен получить поддержку, но она должна быть правильно реализована», – заключил Раис РТ.

#Рустам Минниханов #минземимущества рт #дети сироты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Конец СНВ-3: Россия и США остались без ядерного договора – что это значит для мира

Конец СНВ-3: Россия и США остались без ядерного договора – что это значит для мира

5 февраля 2026
В Белоруссии нашли могилу первого Героя Советского Союза из Татарстана Федора Баталова

В Белоруссии нашли могилу первого Героя Советского Союза из Татарстана Федора Баталова

5 февраля 2026