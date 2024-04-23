Минниханов: «Под эгидой самозанятых развелось много структур, ведущих себя неправильно»

Фото: rais.tatarstan.ru

Вопросы легализации заработной платы в Татарстане поднял Раис республики Рустам Минниханов в ходе совещания финансовых, казначейских и налоговых органов РТ.

Отдельное внимание он уделил легализации заработной платы. «Самозанятыми начали прикрываться те, кто не совсем самозанятые. Нечестно, хотя есть такая возможность, но нельзя злоупотреблять этим. Есть четкое определение, кто может быть самозанятым, а под эгидой самозанятых развелось много структур, которые ведут себя неправильно», – возмутился руководитель Татарстана.

Минниханов также остановился на так называемых «конвертных выплатах».

«Это все видно. Мы можем посмотреть, сколько кто зарабатывает, и сделать выводы по конвертным выплатам. Надо четко и целенаправленно работать. Все отношения должны соответствовать законам», – заявил Раис Татарстана.