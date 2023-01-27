Минниханов побывал в промпарке «Зеленодольск» и осмотрел площадки его резидентов

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня промышленный парк «Зеленодольск» и ознакомился с рядом предприятий, являющихся его резидентами. Руководитель РТ находится с рабочей поездкой в Зеленодольском районе, напоминает его пресс-служба.

Первым производством, которое осмотрел Минниханов, стало «ПромЭнерго». Отечественный разработчик занимается изготовлением интеллектуальных приборов учета электроэнергии i-PROM, газа и компонентов для систем учета энергоресурсов, а также зарядных станций электромобилей. Он стал резидентом зеленодольского промпарка в 2019 году.

Затем руководитель Татарстана побывал на предприятии «Итле китчен», которое производит готовые продукты питания в индивидуальной и групповой упаковке. С декабря 2020 года компания занимает двухэтажное производственно-складское здание, общая площадь которого составляет 3 тыс. кв. метров. Во время экскурсии по предприятию Рустама Минниханова сопровождала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Следующей остановкой стала фабрика «Дарпикс», занимающаяся производством одноразовой одежды для защиты пациента и медицинского персонала с использованием технологии ультразвукового скрепления швов и деталей. Она тоже стала резидентом промпарка Зеленодольск в декабре 2020 года. Несколько месяцев назад была введена первая очередь. Общая площадь, занимаемая предприятием, составляет около 4 тыс. кв. метров.

«В ходе знакомства с деятельностью предприятий Рустама Минниханова сопровождали министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, министр экономики Мидхат Шагиахметов, генеральный директор АО „Сетевая компания“ Ильшат Фардиев, а также глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев», — рассказали в пресс-службе Президента Татарстана.