Рустам Минниханов побывал в Национальном музее искусств Лаоса

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Лаос посетил Национальный музей искусств этой страны. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Национальный художественный музей Лаоса занимает территорию площадью 20 гектаров. Его строительство длилось пять лет. Главная цель учреждения – сохранить культурное наследие страны, традиции, исторические ценности и произведения искусства, а также познакомить с ними весь мир.

В музее имеются несколько тематических залов, каждый из которых посвящен отдельному разделу лаосской культуры и искусства. Это, в частности, Зал буддийских статуй, Зал художественных произведений, Галерея известных картин, зал «Небесного глаза», Зал деревянных изделий.

Таким образом, музей позволяет поближе познакомиться с историей, культурой и искусством Лаоса, увидеть уникальные произведения мастеров и лучше понять традиции этой страны.

Раис Татарстана предложил организовать выставку произведений декоративно-прикладного искусства Лаоса в казанском Центре уникального мастерства.

О предшествующих событиях, произошедших в ходе первого визита Рустама Минниханова в Лаос, читайте в материале «Татар-информа».