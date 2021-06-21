Минниханов побывал в музее Зои Космодемьянской в Московской области

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской в Московской области — научно-просветительское учреждение, где хранятся документы и памятники истории Великой Отечественной войны.

«В преддверии Дня памяти и скорби он ознакомился с экспозицией музея и возложил цветы к мемориалу — месту казни Зои Космодемьянской», — рассказала руководитель пресс-службы Президента Лилия Галимова.

Гостю продемонстрировали, как при помощи мультимедийной технологии посетителей погружают в атмосферу событий военного времени. Так, воссоздан настоящий учебный класс-трансформер, где училась Зоя. Здесь можно увидеть школьные тетради, учебники, посидеть за партой.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

В основу мультимедийной экспозиции и иммерсивного пространства нового здания музея вошли восемь залов постоянной экспозиции и один мультифункциональный для временных выставок и показа кинофильмов.

Рустам Минниханов также побывал в зале «Бессмертный полк». Здесь хранятся истории подвигов героев, рассказанные их родными, видео транслируется на панорамном экране.