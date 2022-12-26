Минниханов поблагодарил журналистов: «Всегда готовы к вызовам. Бик зур рэхмэт!»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с представителями СМИ в IT-парке имени Башира Рамеева поблагодарил журналистов за работу по освещению значимых событий, которые произошли в этом году. Это празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Татарстане, международный форум к 50-летию Конвенции ЮНЕСКО, частичная мобилизация и так далее.

Руководитель Татарстана подчеркнул, что функция журналиста в деятельности государства очень важна.

«Я очень благодарен за работу, которую вы проводите. Надеюсь, что наши встречи будут продолжены и мы будем активно и творчески работать. Цель моей встречи — сказать вам большое спасибо. Бик зур рэхмэт!» — обратился он к участникам встречи.

Президент также пожелал, чтобы у представителей СМИ с властью «всё складывалось» и отметил нелегкий труд журналистов, которые всегда должны быть готовы к новым вызовам.

«Легко не будет. Всевышний испытывает только тех, кто может эти испытания пройти. Мы из той категории, которые готовы к вызовам и готовы пройти эти испытания», — сказал Рустам Минниханов.

Президент также отметил необходимость наличия твердой позиции у журналистов и других активных людей.

«Наша страна должна отстаивать свои позиции. Другого пути нет. Каждый из нас должен внести свою лепту. Наша республика, я как руководитель Татарстана, наша команда, предприниматели. Мы должны быть патриотами нашего российского государства. И не просто говорить лозунги, но и своими делами доказывать свою российскую государственность. Будем трудиться во благо нашей большей Родины. Татарстан был и остается одним из серьезных субъектов страны», — заключил Президент.