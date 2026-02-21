news_header_top
ЛНР и Татарстан 21 февраля 2026 18:43

Минниханов поблагодарил жителей Бугульмы за участие в сборе помощи бойцам

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что поддержка военнослужащих и их семей остается одной из ключевых задач. В своем канале в MAX он поблагодарил трудовые коллективы, предпринимателей и всех неравнодушных жителей, которые приняли участие в сборе гуманитарной помощи в Бугульме.

Сегодня из Бугульмы была отправлена очередная партия гуманитарной помощи для подшефных территорий.

Общий вес груза превысил 22 тонны. В него вошли автомобили «Нива», мотоциклы, строительные материалы, генераторы, бензопилы и отопительные печи. Помощь предназначена для обеспечения потребностей участников специальной военной операции, а также для восстановления жилья и объектов коммунальной инфраструктуры.

#гуманитарный груз #Рустам Минниханов #Бугульма
