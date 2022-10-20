Минниханов поблагодарил врачей Татарстана за самоотдачу и верность профессии

Кадры решают все. Известная всем фраза приобретает особое звучание, когда речь идет о системе здравоохранения. Такие слова привел Президент РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету республики.

«Посвятив свою жизнь одной из самых уважаемых, гуманных и ответственных профессий, медицинские работники выполняют благородную миссию – спасают жизни, помогают сохранить самое ценное, что у нас есть – здоровье. Сегодня в зал мы пригласили представителей целых династий медиков, чей общий семейный стаж работы превышает 100 лет. Это семьи – династии Вахитовых, Ибрагимовых, Минабутдиновых, Лодвиковых, Савельевых. Прошу их подняться. Уважаемые медики, в вашем лице хочу сказать спасибо всем медицинским работникам за труд и знания, за самоотдачу и верность профессии!» – сказал Минниханов под аплодисменты зала.

Президент Татарстана напомнил, что врачи республики смело и самоотверженно проявили себя в период пандемии коронавируса, что позволило сохранить жизнь и здоровье многих татарстанцев.

«Сейчас по России отменены почти все ранее введенные коронавирусные ограничения. Вместе с тем гражданам следует внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать меры индивидуальной защиты», – обратил внимание руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что особого внимания требуют вопросы организации диспансерного наблюдения больных с хроническими заболеваниями. Он поручил органам местного самоуправления оказать максимальное содействие медицинским организациям в проведении профосмотров.

