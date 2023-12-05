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Минниханов поблагодарил волонтеров Татарстана за их «труд и неравнодушие»
Раис Татарстана Рустам Минниханов в связи с отмечаемым сегодня Днем добровольца (волонтера) поблагодарил волонтеров республики за их деятельность в своем Telegram-канале.
«В рядах республиканских добровольцев сотни тысяч татарстанцев разных поколений. Волонтеры задействованы во всех сферах общественной жизни», — заметил Раис РТ.
«Вчера, 4 декабря, добровольцами республиканского движения „Ярдәм янәшә! Помощь рядом!“ была сформирована и отправлена очередная гуманитарная помощь для наших земляков», — добавил он.
«Хезмәтегез һәм битараф булмауыгыз өчен рәхмәт! (в переводе с татарского — „Спасибо за труд и неравнодушие! “)» — заключил Рустам Минниханов.
Всего в Татарстане насчитывается более 1,2 тыс. добровольческих объединений. В регионе работают такие организации, как «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы», экологическое добровольческое движение «Будет чисто», «серебряные» волонтеры «Молоды душой», Татарстанское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежка ОНФ», а также многие другие.
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