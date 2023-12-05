Минниханов поблагодарил волонтеров Татарстана за их «труд и неравнодушие»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в связи с отмечаемым сегодня Днем добровольца (волонтера) поблагодарил волонтеров республики за их деятельность в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

«В рядах республиканских добровольцев сотни тысяч татарстанцев разных поколений. Волонтеры задействованы во всех сферах общественной жизни», — заметил Раис РТ.

«Вчера, 4 декабря, добровольцами республиканского движения „Ярдәм янәшә! Помощь рядом!“ была сформирована и отправлена очередная гуманитарная помощь для наших земляков», — добавил он.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

«Хезмәтегез һәм битараф булмауыгыз өчен рәхмәт! (в переводе с татарского — „Спасибо за труд и неравнодушие! “)» — заключил Рустам Минниханов.

Всего в Татарстане насчитывается более 1,2 тыс. добровольческих объединений. В регионе работают такие организации, как «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы», экологическое добровольческое движение «Будет чисто», «серебряные» волонтеры «Молоды душой», Татарстанское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежка ОНФ», а также многие другие.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой отметил, что за последнее время волонтерское «движение в России приобрело очень мощный, солидный характер, который действительно оказывает серьезное влияние на гуманитарную сферу всей нашей жизни, на гуманитарную составляющую жизни» в стране.