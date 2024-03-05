Минниханов поблагодарил татарских предпринимателей: Ваше объединение делает страну крепче

Объединение многонационального народа Татарстана и татар, живущих за пределами республики, делает Россию крепче. Об этом, обращаясь к участникам XII Схода предпринимателей татарских сел, заявил Раис РТ Рустам Минниханов.

В своем телеграм канале он напомнил, что в России существует порядка 4200 татарских сел, развитие которых зависит от передовых предпринимателей и ремесленников.

«Такое объединение многонационального народа Татарстана и татар, проживающих за пределами республики, делает нашу страну крепче. Спасибо всем участникам съезда!» — написал Минниханов.

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov