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Минниханов поблагодарил татарских предпринимателей: Ваше объединение делает страну крепче
Объединение многонационального народа Татарстана и татар, живущих за пределами республики, делает Россию крепче. Об этом, обращаясь к участникам XII Схода предпринимателей татарских сел, заявил Раис РТ Рустам Минниханов.
В своем телеграм канале он напомнил, что в России существует порядка 4200 татарских сел, развитие которых зависит от передовых предпринимателей и ремесленников.
«Такое объединение многонационального народа Татарстана и татар, проживающих за пределами республики, делает нашу страну крепче. Спасибо всем участникам съезда!» — написал Минниханов.
Фото: https://t.me/rustamminnikhanov
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