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Экономика 5 марта 2024 10:44

Минниханов поблагодарил татарских предпринимателей: Ваше объединение делает страну крепче

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Минниханов поблагодарил татарских предпринимателей: Ваше объединение делает страну крепче

Объединение многонационального народа Татарстана и татар, живущих за пределами республики, делает Россию крепче. Об этом, обращаясь к участникам XII Схода предпринимателей татарских сел, заявил Раис РТ Рустам Минниханов.

В своем телеграм канале он напомнил, что в России существует порядка 4200 татарских сел, развитие которых зависит от передовых предпринимателей и ремесленников.

«Такое объединение многонационального народа Татарстана и татар, проживающих за пределами республики, делает нашу страну крепче. Спасибо всем участникам съезда!» — написал Минниханов.

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#Рустам Минниханов #предприниматели #татары
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