Минниханов поблагодарил спортсменов Татарстана, принесших республике золотые медали

Созданная в Татарстане спортивная инфраструктура и проведение спортивных мероприятий способствуют формированию навыков культуры и здоровья. Об этом сказал Президент РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету республики.

«В этом году татарстанские спортсмены порадовали нас и всю страну четырьмя олимпийскими медалями, достойно представили республику на первых в истории «Играх дружбы» и Всероссийской Спартакиаде, где завоевали 19 золотых медалей, в том числе по игровым видам: волейболу, водному поло и хоккею на траве», – сказал Минниханов.

Президент РТ напомнил, что татарстанская мужская команда «Динамо Ак Барс», в 20-й раз ставшая чемпионом России по хоккею на траве, побила все рекорды.

«Мы пригласили в зал наших спортсменов-чемпионов. Это Зулфат Гараев, Полина Мухорчева, Александра Фомина, Евгения Косецкая, Сергей Сирант, и Александр Красных. Попрошу ребят встать. Мы гордимся вашими успехами и ждем новых побед!», – подчеркнул Минниханов.

Руководитель республики обратил внимание, что также вызывают уважение представители молодежи республики, которые добились успехов не только в спорте, но и в образовательной сфере, науке, искусстве.

Это Инсаф Ганибаев – лауреат российских и международных творческих конкурсов, Галия Шарафетдинова – выпускница казанского лицея 131 – победительница международной математической олимпиады, Амир Салихов – ученик казанской гимназии №19 – победитель всероссийской олимпиады школьников по экономике, Юрий Мельник – студент КНИТУ – призер международной интернет-олимпиады по теоретической механике, а также разработчики первого татарстанского спутника Земли «КАИ1» и молодые ученые – обладатели грантов Президента России», – перечислил Минниханов.

