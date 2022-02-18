Минниханов поблагодарил «СИБУР» за сохранение инвестпроектов «ТАИФа»

На крупнейших нефтехимических предприятиях Татарстана — «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе» — продолжается реализация крупных инвестиционных проектов после смены собственников. Новые акционеры в лице компании «СИБУР» также сохранили и социальные проекты. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии Минпромторга РТ.

«„СИБУР” — наш стратегический партнер, у нас большие планы сотрудничества. Те планы, которые мы начинали в части проектов на „Нижнекамскнефтехиме”, „Казаньоргсинтезе”, на энергетических производствах, — все эти проекты продолжаются. Я хотел бы поблагодарить наших коллег: компания не только продолжает инвестиционные проекты, но и активно участвует в социальных проектах. Поэтому я хотел бы поблагодарить „СИБУР” за понимание и заверить, что Республика Татарстан тоже будет активно поддерживать все ваши начинания», — сказал Минниханов.

Как было сказано на заседании коллегии, «Нижнекамскнефтехим» успешно реализует проект «ЭП600», а «Казаньоргсинтез» строит производство сэвилена.