Минниханов поблагодарил Путина за празднование 1100-летия принятия ислама

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Президента России Владимира Путина за организацию и празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Напомним, что значимая для мусульман дата отмечалась в прошлом году на федеральном уровне.

Участники встречи в московском Кремле затронули работу Татарстана как связующего звена между Россией и мусульманским миром. Так, Рустам Минниханов рассказал о деятельности группы «Россия — Исламский мир» и KazanSummit, который будет проведен на федеральном уровне. Кроме того, напомнил он, в 2022 году Казань выступала в статусе Молодежной столицы Организации исламского сотрудничества.

«И, конечно же, за [празднование] 1100-летия [принятия ислама] вам большое спасибо», — добавил он, обращаясь к главе государства.