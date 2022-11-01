Минниханов поблагодарил Путина за поддержку в праздновании 1100-летия принятия ислама

Фото: пресс-служба Президента РТ

2022-й оказался знаменательным для мусульман Татарстана и всей России. Об этом Президент Татарстана Рустам Минниханов сказал на итоговом заседании оргкомитета по подготовке и проведению 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которое провел председатель оргкомитета, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Распоряжением Президента РФ Владимира Владимировича Путина 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией отмечалось на федеральном уровне. Мы благодарны главе государства, Правительству страны за всестороннюю помощь и поддержку», — сказал руководитель республики.

Он отметил, что юбилейная дата пришлась на непростой для России период, но несмотря на это, все намеченные мероприятия были организованы и проведены на высоком уровне.

«Отрадно, что в это непростое время страны исламского мира продолжают активно наращивать конструктивный диалог с Российской Федерацией», — сказал Минниханов.

По его мнению, юбилейные мероприятия дали старт реализации многих перспективных республиканских, общероссийских и международных проектов. Присвоение Казани статуса Молодежной столицы ОИС-2022 стало одним из свидетельств признания достижений Татарстана.

Президент Татарстана выразил уверенность в том, что празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией станет еще одной яркой страницей в исторической летописи достижений страны и поможет укреплению межнационального и межрелигиозного мира и согласия в обществе.

Марат Хуснуллин отметил, что в рамках юбилейной даты прошло много разных мероприятий — изданы труды по отечественному богословскому наследию, состоялись выставки и научные конференции, другие знаковые события.

«Президент страны Владимир Путин не раз отмечал значительный вклад, который вносили российские мусульмане в обеспечение динамичного развития нашей родины. Сегодня ислам является неотъемлемой частью российской государственности, ее истории и культуры», — сказал вице-премьер РФ.

Он подчеркнул, что мероприятия проводились в непростое для России время. В ответ на негативное воздействие западных стран, мы противопоставили единство россиян всех вероисповеданий в отстаивании наших традиционных ценностей, сказал Хуснуллин.

«В то время, как западная общественность дискредитирует Россию, мы видим поддержку со стороны исламского мира. Свидетельством этой поддержки стало активное участие представителей мусульманских стран в международном экономическом саммите „KazamSummit 2022. Россия — исламский мир“», — сказал вице-премьер.

Замминистра культуры России Надежда Преподобная доложила о проделанной работе и о том, какие события запланированы до конца 2022 года. Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев рассказал об итогах прошедших мероприятий. Также выступил председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин и другие.