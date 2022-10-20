Минниханов поблагодарил педагогов, которые стали ориентиром для новых поколений учителей

Одна из важных задач перед органами власти Татарстана – развитие системы образования. 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника, что подтверждает высокий статус педагогов и наставников в нашем обществе, важность их работы. Об этом сказал Президент РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету республики.

«Сегодня мы пригласили сюда учителей, которые посвятили себя любимой профессии и вносят свой вклад в развитие республики. Среди них Ильсур Зиганшин из казанского лицея-интерната №2 – Учитель года Республики Татарстан – 2022, Лариса Ефимова из усадской прогимназии – победитель муниципального этапа конкурса Учитель года России-2022, Рафик Закиров – представитель семейной педагогической династии – учитель в 4-м поколении. Попрошу педагогов встать. Дорогие учителя, спасибо вам и в вашем лице всем педагогам за ваш труд!» – сказал Минниханов под аплодисменты зала.

«Такие примеры преданности своему призванию и высочайшего профессионализма – ориентир для нового поколения учителей», – добавил он.

Президент РТ подчеркнул, что качественная подготовка педагогических кадров – ключевая задача системы образования. «Необходимо продолжить активную профориентационную работу, направленную на привлечение в профессию учителя лучших выпускников. Начиная с этого учебного года, в каждом муниципалитете открыты классы педагогического профиля. Их выпускники – основные претенденты на целевое обучение по профилю», – подчеркнул руководитель республики.

