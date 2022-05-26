Минниханов поблагодарил нефтехимиков за вклад в развитие Татарстана

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в праздновании Дня химика в Нижнекамске. Он поблагодарил нефтехимиков за вклад в развитие республики.

«Я хотел бы поблагодарить нефтехимиков за огромный вклад в развитие Татарстана. Ещё раз искренне поздравляю вас с праздником, желаю процветания нашей республике, нашей стране. Ваша доля в этом очень высокая», — передает слова Минниханова пресс-служба Президента РТ.

Он отметил, что предприятия нефтехимии создают 40% общего объема промышленного производства в регионе. Отрасль является одной из важнейших точек роста в РТ.

Минниханов подчеркнул, что сегодня перед отраслью стоят серьёзные задачи - как с точки зрения развития производств, так и решения социальных задач.

«Это и подготовка кадров, и благоустройство городов, в которых живут наши нефтехимики. Эти вопросы у нас будут в приоритете», — заметил Президент РТ.

На мероприятии Рустам Минниханов вручил государственные награды Республики Татарстан. Ряд работников нефтехимии были удостоены почётных званий.