Минниханов поблагодарил глав сельских поселений за активную работу с населением

Важнейшую роль в налаживании эффективного взаимодействия с населением играют органы муниципальной власти городского, районного и сельского уровня. Структуры местного самоуправления должны быть способны удовлетворять возрастающие запросы граждан, постоянно совершенствуя свою работу. Такое мнение высказал Президент РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Государственному Совету республики.

«Мы пригласили сегодня в зал глав поселений, которые проработали в этой должности более двадцати лет. Это Мунир Туктаров, Нина Котельникова, Виктор Кармачев, Джалиль Гайфутдинов, Радик Ибрагимов и Эдуард Гараев. Попрошу их подняться. Уважаемые коллеги, в вашем лице хочу сказать спасибо всем работникам системы местного самоуправления за вашу важную и нужную работу», — сказал Минниханов под аплодисменты зала.

Руководитель республики отметил, что вовлеченность жителей региона в принятие управленческих решений является значительным ресурсом развития Татарстана.

«Действенный институт гражданского общества — Общественная палата Татарстана. Нам предстоит сформировать ее новый, седьмой состав. Важно, чтобы в него вошли граждане, обладающие необходимым опытом и компетенциями. Поддержка развития негосударственного сектора, особенно в социальной сфере, — в числе наших приоритетов», — обратил внимание аудитории Минниханов.

Президент РТ напомнил, что в текущем году в республике сформирован механизм единого грантооператора по поддержке проектов, создан общественный ресурсный центр в рамках «Квартала юстиции», действует коворкинг «Добрая Казань».