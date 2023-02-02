Минниханов: Победа в Сталинградской битве стала переломной и послужила примером героизма

Президент Татарстана Рустам Минниханов разместил в своем телеграм-канале публикацию к одному из дней воинской славы России, который отмечается сегодня, 2 февраля, – это 80-я годовщина разгрома советскими войсками фашистов в Сталинградской битве.

«Эта победа стала переломной в ходе Великой Отечественной войны и послужила примером героизма тысячам воинов, стоявшим насмерть во имя нашей Родины. К сожалению, годы и ранения берут свое, но и в нашей республике еще здравствует герой тех великих событий, Александр Рубенович Шахназаров!» – написал руководитель республики, опубликовав фотографию ветерана.

Он поблагодарил Александра Шахназарова и подчеркнул, что необходимо вечно хранить в памяти подвиги воинов – участников Великой Отечественной войны.