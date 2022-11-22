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Общество
22 ноября 2022  16:50

Минниханов по просьбе подписчиков поздравил с юбилеем учителя из Актюбинского

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Президент Татарстана Рустам Минниханов по просьбе подписчиков своего Telegram-канала поздравил с юбилеем учителя физкультуры Владимира Соколова из поселка Актюбинский Азнакаевского района республики.

«Подписчики просят поздравить учителя Соколова из Актюбинска. С юбилеем! Туган көнегез белән („С Днем рождения“ по-татарски — прим. Т-и), Владимир Антонович!» — написал Президент РТ, выложив скриншот с текстом поздравления.

 

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Владимир Соколов с 1971 года работает учителем физкультуры в средней школе №1 поселка Актюбинский. Педагог регулярно ходит в турпоходы вместе со своими учениками. Его стараниями был создан школьный музей с коллекцией чучел животных, изготовленных им, и собранием минералов.

#Рустам Минниханов
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