Минниханов: Платформа «Россия — страна возможностей» для татарстанцев шанс проявить себя

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором АНО «Россия — страна возможностей» Алексеем Комиссаровым. Они обсудили проекты, по которым развивается сотрудничество, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Республика Татарстан активно сотрудничает с платформой „Россия — страна возможностей“ со дня ее основания. Мы неоднократно проводили в республике такие масштабные проекты, как „Твой ход“, „Большая перемена“, „Студент года России“, „Российская студенческая весна“, „Культурный код“, „Цифровой прорыв“», — отметил на встрече Рустам Минниханов.

По его словам, более 252 тыс. татарстанцев уже приняли участие в проектах платформы, а более 1,8 тыс. стали победителями различных конкурсов и олимпиад.

«Платформа „Россия — страна возможностей“ — шанс проявить себя, оценить собственный потенциал. В 2022 году мы совместно соберем в Казани лучших ИТ-специалистов со всей страны и проведем Всероссийский хакатон по искусственному интеллекту на базе Иннополиса», — напомнил руководитель республики.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Во время встречи состоялось подписание соглашения между президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Правительством РТ, суть которого — поддержка инициатив, которые дают возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан в различных сферах, создание новых механизмов по выявлению и поддержке талантов.

Документ предполагает всестороннюю взаимную поддержку по нескольким направлениям в рамках организации и проведения в РТ проектов и конкурсов платформы и сопровождения их участников. Кроме того, соглашение направлено на активное развитие сотрудничества республики и АНО «Россия — страна возможностей» в сфере коммуникаций, которое предполагает самый широкий спектр форматов, начиная от информирования жителей о возможности участия в проектах и конкурсах и заканчивая проведением пресс-мероприятий, круглых столов, спецпроектов в СМИ, приглашением к обсуждению результатов совместной работы лидеров общественного мнения.