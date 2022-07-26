Минниханов: Сбор налогов в бюджет Татарстана достиг 230 млрд рублей, несмотря на санкции

Предприятия республики в первом полугодии увеличили отчисления в бюджеты всех уровней, несмотря на санкции нестабильность курсов мировых валют. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании в Доме Правительства РТ.

«За первое полугодие поступление в консолидированный бюджет республики составили 230 млрд рублей, из них собственных доходов — 207 млрд рублей. Годовой план по сбору собственных доходов выполнен на 61,4%. В текущей политической ситуации наши предприятия испытывают беспрецедентное санкционное давление. Идет перестраивание всей экономики. Производители выстраивают новую логистику поставок товаров и комплектующих, рассматривают возможности для организации импортозамещающих производств. Предприятия вынуждены работать под влиянием изменений курса рубля, цен на энергоресурсы и другие внешние факторы», — сообщил Минниханов.

Для сравнения —– по итогам первого полугодия 2021 года исполнение татарстанского бюджета составляло 125 млрд рублей. Консолидированный бюджет РТ пополнился налоговыми и неналоговыми поступлениями на 149 млрд рублей.

Несмотря на рост доходов, Президент Татарстана поручил отраслевым министерствам еженедельно проводить балансовые комиссии с курируемыми предприятиями, которые испытывают сложности, снижают платежи в бюджет. «Наша главная цель — обеспечить их работоспособность и развитие. Необходимо помогать производителям выстраивать кооперационные связи. Находить рынки сбыта и использовать меры поддержки. Инициировать предложения федеральный уровень по новым мерам поддержки», — подчеркнул Минниханов.

Президент Татарстана сегодня провел республиканское совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана по вопросу «Об итогах исполнения консолидированного бюджета РТ за I полугодие 2022 года и задачах органов финансовой системы на 2022 год».