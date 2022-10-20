Минниханов: Первостепенной задачей СМИ является тиражирование достоверных фактов

Серьезные изменения в медиаполе, беспрецедентное давление на Россию, введение санкций, провокационные вбросы требуют от органов власти Татарстана адекватных мер реагирования. На это обратил внимание Президент РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Государственному Совету республики.

«Первостепенной задачей информационного блока, средств массовой информации является осмысление современных реалий и событий, недопущение распространения недостоверной и ложной информации, производство и тиражирование правильных смыслов и достоверных фактов», — поделился своим пониманием ситуации Минниханов.

Президент Татарстана констатировал, что задачи в информационном поле сегодня намного шире и сложнее, чем несколько лет назад.

«Поручаю Правительству республики подготовить предложения по совершенствованию государственной информационной политики, разработать меры реформирования государственных СМИ в соответствии с современными задачами и требованиями», — поставил в связи с этим Минниханов задачу Кабмину РТ.