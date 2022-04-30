Минниханов: Перспектива на хороший урожай неплохая

В Татарстане есть все условия, чтобы получить хороший урожай в 2022 году. Сейчас важно приложить все необходимые усилия, уверен Президент РТ Рустам Минниханов.

Как сообщает пресс-служба Президента Татарстана, на традиционном субботнем совещании в Доме Правительства республики он подчеркнул:

«Сегодня важно сделать всё для получения хорошего урожая. Перспектива пока неплохая: наличие влаги, состояние озимых. Очень надеемся на хорошие результаты».

Заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров отчитался сегодня о ходе сельхозработ.

Сельхозпроизводители провели подкормку озимых на 68%. Работы по боронованию выполнены уже более чем на треть (39%). В Татарстане уже начался сев: в 34 районах аграрии успели засеять около 86 тыс. га (5%) площадей яровыми.

Минниханов добавил, что к концу апреля у фермеров и крупных аграрных предприятий имеются все необходимые ресурсы для качественного проведения посевной.

«Субсидии по основным направлениям максимально доведены до сельхозпредприятий. Они должны быть направлены на приобретение, прежде всего, минеральных удобрений, семян, ГСМ и на всё, что связано с готовностью механизмов и агрегатов», - сказал Президент республики.

В целом на текущий момент до производителей сельхозтоваров из бюджета доведено 4,1 млрд рублей, уточнил глава Минсельхозпрода РТ. Из них 1,7 млрд – на растениеводство, 1,4 млрд – на животноводство, 458,2 млн – на технику, 252,6 млн – на поддержку малых фермерских хозяйств (МФХ) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и 257,1 млн – по ряду других направлений.